Pierre Doutrepont, un escroc multirécidiviste de 33 ans, a écopé de 30 mois de prison avec sursis pour un tiers de la peine qui s’ajoute à une précédente condamnation par la cour d’appel de Liège.

L’homme ne cesse de commettre des escroqueries. Cette fois, il devait répondre de 164 préventions entre le 31 décembre 2015 et le 24 octobre 2017. Il était poursuivi pour faux dans des écritures comptables, dans des écritures privées, dans des écritures authentiques et publiques. Il devait aussi répondre d’escroqueries par la souscription de divers abonnements téléphoniques liés à l’octroi de téléphones, l’achat de marchandises et la conclusion de contrats de crédit et d’abonnement.

Il était poursuivi en outre pour des détournements, des fraudes informatiques, des tentatives d’escroqueries, des usages publics de faux noms, des grivèleries, du harcèlement envers les victimes dont il usurpait les noms mais aussi de recel frauduleux et vols. Il a continué à commettre des faits alors même qu’il était censé être sous la surveillance d’un bracelet électronique !

Cette fois, il a commis la plupart de ses méfaits à Visé. L’escroc a déjà été condamné pour avoir commandé des ordinateurs depuis sa cellule à Lantin.

Parmi ses nouvelles victimes, on retrouve des sociétés de téléphonie, mais aussi des vendeurs de vins, un magasin de bricolage, des vendeurs d’articles ménagers, des sociétés de crédit, de grandes surfaces, d’une librairie, des sociétés de vente d’objets par correspondance, des sociétés qui ont voulu revendre leur voitures, mais aussi d’un vendeur de café et tant qu’à faire, d’une boulangerie pour près de 700 euros !

En fait, il use de tous les stratagèmes pour continuer à mener la grande vie en en faisant le moins possible au détriment de tous ceux qui ont le malheur de lui faire confiance. Il vient d’être condamné à rembourser une somme provisionnelle de près de 20 000 euros qui s’ajoute à ses précédentes condamnations alors que les parties civiles réclament près de 70 000 euros.