L‘enquête concernant la disparition de Francis Zwarts a été rouverte, même si les faits sont aujourd’hui prescrits.

Selon le parquet de Bruxelles qui a confirmé une information de la RTBF, des fouilles ont, en effet, été entreprises au pont Van Praet à Neder-Over-Heembeek. Elles devraient durer trois jours.

Francis Zwarts avait disparu le 25 octobre 1982 après avoir été attaqué à l’aéroport de Zaventem alors qu’il transportait une cargaison comportant de nombreux objets de valeur.

Au moment des faits, le père d’un jeune enfant se chargeait d’une livraison à l’arrivée d’avions en provenance de Moscou et de Zurich : des documents diplomatiques, de l’or en pièces et en lingots, des diamants et des montres de luxe. La valeur des biens était estimée à 80 millions de francs belges (environ 2 millions d’euros)

Francis Zwarts transportait la cargaison vers les coffres de BruCargo, la zone cargo de l’aéroport. Il empruntait pour cela un tunnel de plusieurs centaines de mètres sous les pistes. Des hommes déguisés en gendarmes l’attendaient. Sa camionnette avait été retrouvée le lendemain. Mais aucune trace de lui…

Les enquêteurs sont donc désormais sur une nouvelle piste pour retrouver sa trace. Ils pensent que Francis Zwarts a été abattu et que son corps a été abandonné quelque part.

Les responsables de la disparition de l’homme restent inconnus, même si le nom de Madani Bouhouche est régulièrement cité.

Cet ancien gendarme, décédé en 2005, avait écopé en 1995, devant la cour d’assises, de 20 ans de prison pour vol avec meurtre. Son complice, aussi ancien gendarme, Robert Beijer, avait été acquitté

Selon la RTBF , ce dernier pourrait être à l’origine des fouilles. L’ancien gendarme vit désormais en Thaïlande. Si la prescription de l’affaire a pu amener des personnes à parler, le parquet de Bruxelles se limite à confirmer que l’enquête a été rouverte après que de nouvelles informations soient parvenues aux enquêteurs, sans donner plus de précisions. "L’enquête a été rouverte afin que la famille de Monsieur F. Z. (Francis Zwarts) puisse obtenir les réponses aux questions qu’elle se pose depuis 37 ans", a expliqué Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.