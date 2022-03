Pour faire passer le goût de la vitesse à un motard, la juge a opté pour la manière douce.

Quand il a quitté la N4, Kevin, qui arrivait de Namur, a pris à droite, en direction de Ciney. Il faisait beau, magnifique pour un mois de novembre. La Yamaha accrochait l’asphalte. Le motard empruntait la machine d’un ami. La bête : une YZF-R1. 200 chevaux, 270 km/h annoncés sur catalogue en vitesse de pointe. De zéro à cent en trois secondes.

Kevin était parti d’Anderlecht. Et là, sur la N97 à hauteur de Ciney, une longue ligne droite, un revêtement sec, et pas un chat. Alors, Kevin a mis plein gaz. À hauteur de Biron, des policiers étaient à l’affût. Avec leur nouvelle acquisition : un NK7, ce nouveau radar qui mesure sans flash et contrôle simultanément jusqu’à six bandes d’autoroute, dans les deux sens.