Une enquête est ouverte pour identifier l’auteur de faits de mœurs. Il encourt une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour des cas d’exhibitionnisme à proximité du campus de l’ULB. Les faits remontent au mercredi 16 août. Deux plaintes ont été déposées.

"Attention ! Un homme était à l’arrêt du bus 72 à côté de l’unif et m’a montré son sexe !" explique une victime sur la page Facebook ULB Confession, qui regroupe près de 100 000 personnes. "Il a une quarantaine d’années, 1m65-70, cheveux dégarnis noirs, barbe fournie noire également. Il justifie son acte en disant être possédé par le diable et complètement fou. Envoyez un message aux administrateurs de cette page si vous pensez l’avoir croisé aussi. J’ai pris une photo de lui pour aider à identifier, je vais porter plainte à la police et plus nombreux on est, mieux c’est ! S’il peut faire ça en pleine journée quand il y a encore du monde, Dieu sait ce qu’il peut faire le soir. "

Contactée, la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles confirme les faits. "Nous avons reçu des plaintes émanant de deux victimes. Une enquête est en cours pour retrouver cet individu", explique Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police. De son côté, le parquet confirme qu’un procès-verbal a été dressé et que l’enquête est en cours.

Si la personne est retrouvée, elle risque gros. En effet, l’outrage public aux mœurs est réglementé par l’article 385 du Code pénal qui dispose que "quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à un an, et d’une amende de 26 à 500 euros. Si l’outrage a été commis en présence d’un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, la peine sera d’un emprisonnement d’un mois à 3 ans et d’une amende de 100 à 1 000 euros".