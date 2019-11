Âgé de 21 ans, E.K., a été acquitté par le tribunal correctionnel de Bruxelles mercredi.

Le joueur du club de football néerlandais de Willem II a été jugé parce qu'il aurait mis son compte bancaire à la disposition d'un gang de fraudeurs. Ils avaient tenté de voler 5.000 euros à un homme âgé. Il n'a pas été prouvé qu'il s'agissait bien d'une fraude ou même qu'E.K. ait été impliqué dans cette affaire. Selon le parquet, un homme âgé originaire d'Affligem avait reçu début 2018 un courriel de sa banque qui semblait l'informer de l'envoi d'une nouvelle carte bancaire. Un peu plus tard, l'homme a été appelé et on lui a demandé d'effectuer un certain nombre d'opérations bancaires en ligne. L'homme a suivi toutes les instructions, mais quelques heures plus tard, il a reçu un autre appel téléphonique, cette fois de son agence bancaire habituelle. Il a été informé d'un transfert suspect de 5.000 euros. L'argent a pu être bloqué et restitué.

Le compte sur lequel les 5.000 euros avaient été virés semblait appartenir à E.K. Selon le parquet, le footballeur l'avait mis à disposition des fraudeurs, ce qu'il a fermement démenti.

Selon le tribunal, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner. Le procureur du Roi n'a, par exemple, pas été en mesure de présenter le faux courrier et il n'est pas certain qu'E.K. ait mis à disposition son compte bancaire. Quelqu'un d'autre de sa famille aurait pu avoir accès à ce compte et, selon le tribunal, on ne pouvait pas conclure qu'il ait été impliqué dans cette affaire.