Cevher Toktas s'est lui-même dénoncé à la police après son acte terrible.

Tout commence le 23 avril dernier. Le fils de Cevher Toktas, un footballeur turc qui évoluait pour le modeste club de Bursa Yildirim Spor, se rend avec son père à l'hôpital de Bursa pour des symptômes s'apparentant à ceux du coronavirus. Rapidement, cette petite famille se retrouve en quarantaine puis en soins intensifs. Quelques heures plus tard, l'enfant décédait tragiquement malgré le travail du personnel soignant pour lui venir en aide.

La cause naturelle avait été avancée pour expliquer la mort du fils de Cevher Toktas car, malheureusement, les insuffisances respiratoires sont fréquentes dans les cas de coronavirus. Dès le lendemain, le jeune homme était enterré solennellement en Turquie.

"Je n'ai jamais aimé mon fils et ce, depuis sa naissance"

Onze jours après cette mort tragique, Cevher Toktas a été rongé par les regrets. Il s'est rendu à la police pour avouer son terrible crime: "Durant 15 minutes, j'ai appuyé le coussin sur la tête de mon fils le plus fort possible sans le relever" a-t-il admis. "Mon fils se débattait pendant ce temps. Lorsqu'il a arrêté de bouger, j'ai retiré le coussin et j'ai appelé les médecins pour éviter que l'on me soupçonne." Face à ces aveux, les autorités turques ont ordonné l'exhumation du petit garçon pour une autopsie complète afin de déterminer la cause du décès.

Dans les médias turcs, il a expliqué ne "pas aimer son fils. Je ne l'ai jamais aimé depuis sa naissance" a-t-il avoué. Pour ce meurtre, Cevher Toktas va être jugé et risque la prison à perpétuité.