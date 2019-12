Gérard, un autmobiliste qui avait emprunté la E411 pour rejoindre Bruxelles via Auderghem, a croisé sur son chemin un chauffard qui a mis la vie des autres usagers de la route en danger.

Le témoin a filmé toute la scène grâce à sa caméra embarquée et a raconté les faits à nos confrères de RTL. Par ailleurs, il faut noter que cette voie de circulation est limitée à 70 km/h et que les accident sont fréquents dans cette zone.

Gérard raconte comment tout cela s'est déroulé. "C'était ce lundi vers 13h30. Il y avait du trafic à l'arrivée à Auderghem et j'étais sur la bande de gauche. On roulait à environ 60 km/h, avec des voitures devant et à droite. Soudain, un petit SUV Mercedes gris foncé est arrivé derrière moi à grande vitesse. Puis il s'est mis sur la bande de droite et s'est retrouvé à ma hauteur, mais il était bloqué par le trafic et a donc dû ralentir. Après ça, il s'est remis sur la gauche, derrière moi", commence-t-il.

Sur la vidéo, nous pouvons clairement voir le conducteur de la Mercedes dépasser dangereusement par la droite pour ensuite se faufiler entre deux véhicules.

Le témoin commente ce dépassement illicite: "Une fois que les voitures qui étaient à ma droite ont pris la sortie, j'ai mis mon clignotant pour me rabattre. J'étais déjà presque un bon mètre sur la bande de droite lorsque j'ai vu dans mon rétro la Mercedes qui accélérait pour me dépasser… par la droite!", explique-t-il. Ce n'est qu'au prix d'un excellent réflexe que Gérard a réussi à éviter la collision. "Il a accéléré si brusquement qu'il était déjà à ma hauteur. Si je ne l'avais pas vu, je serais peut-être à l'hôpital maintenant".

Ce genre de comportement ne plaît à personne tant le risque qu'un accident survienne est élevé. C'est pourquoi Gérard a fait parvenir cette vidéo à nos confrères de RTL. Il souhaite faire prendre conscience que conduire de cette manière relève de la folie. "C'est franchement ridicule. Je fais beaucoup de route et j'ai l'habitude de croiser des chauffards. Mais là… Pourtant je ne l'ai pas provoqué, je n'ai pas freiné devant lui, rien du tout. Je ne squattais même pas la bande de droite. J'étais d'ailleurs en train de le laisser passer. Il était juste beaucoup trop pressé et a mis la vie de plusieurs personnes en danger. Ce genre de fou du volant n'a pas sa place sur la route", confie-t-il.