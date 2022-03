Le climat était lourd cette semaine dans une chambre correctionnelle à Bruxelles qui juge un vaste dossier de trafic de cannabis. Les accès étaient sévèrement surveillés. Jusqu’à 15 policiers ont monté la garde dans la salle alors que seuls trois des seize prévenus sont détenus.

En cause, un gigantesque trafic de cannabis, démantelé en août. La PJF de Bruxelles avait investi un entrepôt de Wavre et des habitations à Bruxelles et en Wallonie. La pêche fut fructueuse : 9 tonnes de cannabis (soit entre 60 et 100 millions au détail).