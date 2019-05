Un habitant de Grimbergen âgé de 62 ans a été condamné vendredi à 4 ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour des attouchements commis sur sa petite-fille de 18 mois.

Le sexagénaire partageait aussi des clichés pédopornographiques avec d'autres pédophiles, notamment des photos de ses petites-filles et petite-nièce. Le ministère public et les parents de la victime estimaient qu'il y a eu viol mais le tribunal n'a pas trouvé cette thèse suffisamment prouvée. Lors d'une perquisition chez Michel M., les enquêteurs ont saisi du matériel informatique, dont l'analyse a révélé que le prévenu possédait et avait partagé des photos de ses petites-filles et petite-nièce nues. Il en est aussi ressorti qu'il détaillait dans des conversations Skype les contacts sexuels qu'il imposait à ses petites-filles, et en particulier à la plus jeune, âgée de 18 mois.

Le parquet et les parties civiles estimaient qu'il s'agissait de viol mais la défense a contesté cette thèse. "De nombreuses conversations étaient des fantasmes, rien ne prouve qu'il y a bien eu pénétration", affirme-t-elle.

Le tribunal a jugé le viol insuffisamment prouvé et a prononcé une peine plus légère que les huit ans requis par le parquet.