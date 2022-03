Cela fera bientôt deux mois que la Bruxelloise Natacha de Crombrugghe est portée disparue. Agée de 28 ans, elle effectuait un trek au Pérou : elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, avant de partir tôt pour le canyon de Colca. Mais elle n'a plus donné signe de vie depuis le 24 janvier dernier.

Alors que la police péruvienne poursuit son enquête et étend sa zone de recherche, un nouveau témoignage avançait hier la thèse du glissement de terrain qui aurait pu ensevelir la jeune femme. Ses proches ne perdent cependant pas espoir, ils viennent de créer un groupe de soutien sur Facebook. Sur "Looking for Natacha", ils demandent à toute personne vivant ou voyageant au Pérou de partager l'avis de recherche. Ils montrent ainsi leur volonté de ne pas baisser les bras.