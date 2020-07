Le procureur du roi de Flandre orientale est suspendu parce qu’une enquête le mettant en cause est en cours pour comportement inapproprié. La plainte contre Johan Sabbe, 60 ans, est déposée par une femme employée au parquet en tant que chauffeur de fonction et qui, dans ce cadre, véhicule les magistrats pour les besoins du service, et donc aussi M Sabbe.