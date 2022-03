La police limbourgeoise (LRH) a dépêché plusieurs équipes sur place. Deux joueurs auraient commencé à se disputer et l'un d'eux a utilisé une arme à feu. Un homme de 42 ans, originaire de Hasselt, a été grièvement blessé et emmené à l'hôpital. L'auteur des tirs, un homme de 66 ans, originaire de Houthalen-Helchteren, a été arrêté sur-le-champ, a fait savoir le parquet du Limbourg. La police locale, des membres de la police technique et scientifique de la police fédérale, et un expert en balistique étaient encore attendus sur place samedi.