Un homme qui a tué un grand-père de 87 ans après l'avoir percuté en voiture à un arrêt de bus à Mansfield Woodhouse a été condamné à la prison à vie en Angleterre.

Gavin Collins, 39 ans, a été déclaré coupable, par un jury, d'homicide involontaire par diminution de responsabilité suite à la mort de Terry Radford. Une condamnation qui fait suite à un procès de cinq semaines au tribunal de Nottingham en Angleterre.

Collins a également été reconnu coupable de deux autres chefs d'accusation pour vol aggravé de véhicule et tentative de vol à main armée en relation avec une série d'incidents à Mansfield et Ashfield, dans la même région.

Retour sur les faits, comme expliqués par la police du Nottinghamshire: le 19 avril 2019, Gavin Collins a fait irruption dans la maison d'un homme à Tibshelf, a pris un jeu de clés de voiture et a crié qu'il empruntait le véhicule avant de partir vers Skegby dans le Nottinghamshire.

Comme le montrent les images dans la vidéo ci-dessus, l'homme conduisait de manière très dangereuse et à une vitesse folle, doublant des véhicules à plusieurs reprises avant de perdre le contrôle de son engin et d'entrer en collision avec une maison sur Mansfield Road.

Le propriétaire était justement à l'extérieur de son domicile et a su sauter à temps de son trottoir pour éviter le véhicule. Collins a ensuite demandé au même propriétaire les clés de son véhicule, mais il a refusé.

Collins a alors marché sur Mansfield Road en direction d'un autre véhicule qui s'était arrêté. Il est monté dans la voiture d'une femme et, peu de temps après, l'a forcée à en sortir, sur l'A38 avant de prendre la direction de Mansfield Woodhouse.

Quelques minutes plus tard, l'homme est sorti de la voiture, après avoir heurté quelques barrières, et s'est approché à pied d'une maison où il a frappé à la fenêtre en criant pour qu'on le laisse entrer avant de ramasser une dalle du jardin et de la jeter sur les portes-fenêtres, les faisant voler en éclats. Collins est entré dans la propriété et a menacé les occupants avant de repartir avec les clés de leur voiture.

Il est ensuite monté à bord de ce nouveau véhicule avec lequel il a roulé une vingtaine de mètres avant de faire subitement marche arrière à toute vitesse, en montant sur le trottoir, et a heurté M. Radford qui se trouvait à un arrêt de bus sur Worcester Avenue.

L'ambulance s'est rendue sur les lieux, mais l'octogénaire a malheureusement été déclaré mort peu de temps après.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux et s'est approchée de Collins, il a percuté leur voiture avant de tenter de s'enfuir. Un autre véhicule de police a percuté la voiture de M. Collins pour tenter de l'arrêter, mais il a réussi à s'enfuir. Il a finalement pu être interpellé peu de temps après puisqu'il a terminé sa course contre un arbre.

La victime décédée à l'arrêt de bus, M. Radford, était un enseignant à la retraite ayant enseigné entre 1979 et 1994.

Dans une déclaration rendant hommage à M. Radford, sa famille a déclaré: "Nous sommes absolument dévastés par la perte du père et du grand-père le plus merveilleux, qui était aimé et respecté de tous. Il était le pilier de notre famille. Il avait 87 ans mais il est resté intelligent, éloquent et drôle. Il était de très bonne compagnie et était aussi aiguisé qu'une épingle. Il était extrêmement en forme et la plupart des gens le prenaient pour un septuagénaire en bonne santé. Après s'être occupé de sa mère qui souffrait d'une démence extrême, et que nous avons perdue en septembre dernier, il retrouvait enfin sa vie. Il avait prévu trois voyages pour cette année (2019), dont un aux États-Unis et une croisière fluviale en Europe. Maintenant, il ne pourra plus vivre ces rêves, et sa famille et son large cercle d'amis ne pourront plus partager de bons moments avec lui."