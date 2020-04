Un homme de 37 ans a craché, mercredi, sur du personnel et policiers, lors d'un différend, à l'hôpital AZ Klina de Braasschat. L'homme avait été conduit à l'hôpital par la police après une bagarre, indique jeudi le parquet d'Anvers.

Après l'incident, l'homme a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis sous mandat d'arrêt pour tentative de menace avec une substance vraisemblablement dangereuse et rébellion non-armée. Le suspect avait été emmené à l'hôpital après une bagarre sur le parking d'un supermarché à Hoevenen (Stabroek). Il avait une blessure à la tête. "La police l'a emmené à l'hôpital pour des soins. L'homme a invectivé le personnel soignant et les inspecteurs de police. Il a ensuite craché sauvagement vers le personnel présent et les policiers", explique-t-on au parquet.

Ces dernières semaines, plusieurs personnes ont été arrêtées pour de tels faits envers les policiers et les citoyens. Le parquet prend ces faits au sérieux, étant donné les risques pour la santé qu'ils présentent à cause du coronavirus.