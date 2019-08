Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un homme de 32 ans originaire de Hal à deux ans de prison.

T. A. a été reconnu coupable d'avoir maltraité son ex-compagne, notamment en gravant ses initiales sur ses fesses. Le premier incident est survenu en juin 2018, lorsque T. A. a détruit la porte d'entrée de son ancienne petite amie et retiré la sonnette du mur de l'habitation. Deux mois plus tard, lors d'une dispute, il s'en est pris directement à sa victime, la frappant, l'attrapant à la gorge et la menaçant de lui "faire quelque chose".

Le trentenaire avait alors été interpellé puis libéré sous conditions. L'une de ces conditions était de laisser son ex-compagne tranquille mais, le 1er décembre 2018, il a passé la journée avec elle. En soirée, il s'est une nouvelle fois montré violent. Il s'est servi d'un verre brisé pour infliger à la jeune femme quatre coupures profondes. L'une des blessures se trouvait sur sa fesse, où il avait "gravé" les initiales de son prénom.

T.A. a affirmé ne pas se souvenir de cette soirée et, selon son avocat, il n'est pas prouvé qu'il soit l'auteur des coupures. "Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'automutilation", a soutenu celui-ci.