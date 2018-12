Un homme poignardé à son mariage à Wielsbeke à cause... d'une bière

Un homme a été poignardé samedi soir lors de son mariage, à Wielsbeke, par un invité en état d'ébriété.

La victime, âgée de 55 ans, est grièvement blessée mais ses jours ne sont plus en danger, a indiqué le parquet. Alors que la noce battait son plein dans le centre culturel de cette commune de Flandre occidentale, un invité éméché s'est offusqué de ne plus recevoir de bière. Il s'est alors saisi d'un couteau et a blessé le marié au cou.

Le parquet souligne la violence des faits: "le couteau a été planté droit dans le cou du marié", qui a perdu beaucoup de sang mais dont les jours ne sont plus en danger.

Les faits se sont déroulés à l'extérieur. Le parquet dispose dès lors d'images de caméra de surveillance permettant d'identifier l'auteur présumé, un homme de 31 ans originaire de Wielsbeke. Il a été placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre.