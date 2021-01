Dans la vidéo, on peut voir un homme s'énerver sur une vendeuse et lui adresser quelques insultes car la caisse des pommes Jonagold est vide: "Vous avez des Jonagold oui ou non ?", "On doit deviner qu’il n’y a plus de Jonagold ?", "Vous devez réapprovisionner le rayon toute la journée", peut-on notamment entendre.



Une réaction jugée excessive sur les réseaux sociaux et qui n'a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes.

Le Nieuwsblad a pu recueillir le témoignage de l'auteur de ces faits.



Le sexagénaire raconte regretter de s'être emporté de la sorte: "J'ai honte d’avoir insulté cette employée. J’ai dit ces mots sous le coup de la colère. Je n’aurais vraiment pas dû dire ça. Je vais d’ailleurs aller m’excuser au magasin", explique-t-il.

Cependant, il estime que la situation a pris une ampleur disproportionnée: "Cela ne fait pas de moi un tueur". Il affirme que la diffusion de cette vidéo a littéralement détruit sa vie: "Je me suis battu avec la moitié de ma famille à cause de ces images. Ils me reprochent d’être devenu fou chez Aldi. Que je suis un imbécile".

L'homme en veut la femme à la base de cette vidéo: "Je ne peux pas lui pardonner. Si vous filmez déjà ça, gardez-le pour vous. Ou au mieux, montrez-le à un camarade. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit après la publication de la séquence. À six heures le lendemain matin, j’étais déjà à la police pour porter plainte contre elle", raconte-t-il.