La récente vague d’attaques à la grenade et de tirs à Anvers pourrait bien avoir eu pour cible un gangster qui a récemment disparu ainsi que l’entourage de ce dernier. Différents groupes impliqués dans le trafic de cocaïne viseraient ainsi Gabriel C. (30 ans) et des proches, car il aurait détourné d’importantes quantités de cocaïne.

