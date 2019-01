Un homme a tué six membres de sa famille, dont ses propres enfants de six et neuf ans, durant une fête pour le réveillon en Thaïlande. Il a finalement mis fin à ses jours, a indiqué mardi la police locale. L'individu, âgé de 41 ans, est rentré chez lui, dans la province de Chumporn, au sud du pays, peu après minuit et a découvert sa belle-famille en train de fêter le passage à l'An Neuf. Une dispute s'en est suivie et l'homme a alors abattu plusieurs de ces personnes.

Seule l'une d'elles a survécu au drame en faisant le mort. Cet homme a ensuite raconté que le quadragénaire était ivre. La femme de ce dernier n'était, quant à elle, pas présente lors des festivités.

D'après la police, l'auteur des coups de feu avait été libéré en novembre après une condamnation à trois ans de prison pour tentative d'assassinat. Il était brouillé avec sa belle-famille depuis des années et avait déjà menacé par le passé de les tuer.