Il s'agit de sept hommes et deux femmes entre 24 et 53 ans. Cinq d'entre eux ont été placés sous mandat d'arrêt et une personne a été libérée sous conditions.

Les perquisitions ont eu lieu à Louvain, Aarschot, Saint-Gilles-Waes, Herent, Bekkevoort, Haacht, Lubbeek, Bierbeek, Ledegem, Anvers, en Forzée (province de Namur).

La police a saisi une arme, une machine à compter l'argent, environ 17.000 euros en cash, des montres, des smartphones, du cannabis,... ainsi que huit véhicules.