Deux jeunes filles de 17 ans et une femme de 36 ans ont été victimes de la route.

La nuit de jeudi à vendredi et la matinée de vendredi ont été le théâtre de deux accidents de la route qui ont provoqué la mort de trois jeunes femmes en province de Liège.

Jeudi soir, aux environs de 23 h, un violent accident s’est déroulé sur la nationale 697 entre le village de La Reid et le dessus de la côte de Maquisard. Un véhicule conduit par un jeune homme originaire de Theux et âgé de 24 ans a fait une embardée, des tonneaux et terminé sa course sur le toit. À bord se trouvaient cinq jeunes qui allaient vers l’Institut provincial d’enseignement agronomique de La Reid, où ils étaient à l’internat.

Ce sont les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne & Plateau qui sont intervenus. Trois passagers ont été grièvement blessés. Dans le courant de soirée. Léa, âgée de 17 ans, originaire de Chinny, et Aurore, âgée de 17 ans également et originaire de Trooz, ont succombé à leurs blessures.

Un jeune garçon a été grièvement blessé et emmené au CHU de Liège. Le conducteur et un passager ont été légèrement blessés. Selon le procureur de division, Gilles de Villers Grandchamps le conducteur n’avait pas bu d’alcool.

Ce vendredi, la route a également été meurtrière à Modave. Il était aux environs de 8 h lorsque le véhicule Saxo d’une habitante de Marche âgée de 36 ans a eu un accident.

La conductrice circulait sur la N63 dans le sens Liège-Marche, juste avant la sortie Bois-et-Borsu lorsqu’elle a percuté un poteau. La voiture s’est enroulée autour du poteau d’éclairage. Les pompiers de la zone Hemeco se sont rendus sur place. L’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne est également intervenu. Malheureusement, à l’arrivée des secours, l’automobiliste était déjà décédée.