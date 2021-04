Un jeune couple perd la vie dans un accident à Dilsen-Stokkem Faits divers Belga Un jeune couple a perdu la vie dans un accident de la route survenu vendredi en fin de journée à Dilsen-Stokkem (province du Limbourg). © Shutterstock

Le conducteur était âgé de 19 ans et était accompagné d'une jeune femme. Pour une raison inconnue, le véhicule a effectué une sortie de route vers 18h00 alors qu'il empruntait le Watering. La voiture a fini sa course contre un arbre et a pris feu. Les pompiers locaux ont éteint l'incendie et désincarcéré les victimes. Les médecins urgentistes n'ont cependant rien pu faire pour les deux jeunes.