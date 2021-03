Le 20 août 2020, une fusillade a éclaté à Ixelles lors de laquelle un homme de 23 ans, chauffeur de taxi et qui allait bientôt être père, a perdu la vie. Six mois après les faits, les deux suspects du crime, dont l’auteur présumé du tir mortel, ont pu quitter la prison et rentrer à leur domicile. Motif : la situation sanitaire dans les prisons belges.

Le juge d’instruction de Bruxelles a pris une ordonnance autorisant leur détention à domicile sous surveillance électronique. Jason et Ryan sont défendus par les avocats Benjamine Bovy, Ofelia Avagian, Daniel Spreutels et Olivier Martins. Ceux que nous avons pu contacter pouvaient confirmer.

Neuf jours après une première fusillade dans le même quartier de l’Aulne à Ixelles, les coups de feu tirés le 20 août vers 14 h avenue Auguste Rodin à Ixelles avaient provoqué un vif émoi.

Évoquant des "incidents inacceptables", le bourgmestre Christos Doulkeridis réagissait en réclamant "une intensification de la présence et de l’intervention policière". Il faisait état de "tensions récurrentes, de trafics illégaux, d’actes de violence physique et verbale réguliers" de la part "de groupes d’individus". Doulkeridis voyait juste. Après six mois, l’enquête confirme que la fusillade avait pour contexte des "problèmes de bandes en lien avec des ventes de drogue et des contrôles de territoires...