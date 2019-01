Un jeune proxénète âgé de 18 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel d'Anvers à 4 ans de prison pour trafic d'êtres humains. Il a en revanche été acquitté de la prévention de viol d'une mineure d'âge. Leonardo J., de Deurne, aurait incité sa compagne à se prostituer. Celle-ci a accouché d'un petit garçon il y a deux semaines.

Le prévenu avait fait l'objet d'un contrôle policier le 31 mai 2018, lors duquel les agents avaient découvert du cannabis sur lui. Il séjournait alors avec une jeune fille de 18 ans dans une chambre de l'hôtel Le Sud, à Anvers, et avait autorisé la police à y fouiller. La jeune fille, C., se prostituait depuis ses 15 ans, et indiquait entretenir "une sorte de relation" avec Leonardo J. depuis environ deux mois. Tout en affirmant se prostituer pour elle-même, elle avait admis remettre de l'argent au prévenu, par amour.

La relation entre les deux jeunes gens a continué lors de la détention préventive du prévenu, avec notamment des visites à la prison.

Leonardo J. était poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Anvers pour trafic d'êtres humains, mais également pour le viol d'une fille de 17 ans, S., qui s'est constituée partie civile au procès.