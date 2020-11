Samedi après-midi, le chien de Kristoff et Julie a été poignardé à mort par un joggeur. Les images ont été filmées par une caméra de surveillance d'une habitation. Elles ont été diffusées par la police de Hamme-Waasmunster afin de mettre la main sur le joggeur, jusqu'ici introuvable. Sur ces images tournées juste après l'agression, on peut voir le sportif en t-shirt gris à manches longues et short sombre. Il porte également des gants noirs.

Des faits choquants

Les faits se sont déroulés sous les yeux de la propriétaire. “Ma femme et son amie venaient de croiser le joggeur et Dribbel se trouvait alors à une vingtaine de mètres derrière elles. De nature curieuse, Dribbel s’est mis à courir avec le joggeur", décrit Kristoff. Julie aurait d'ailleurs crié au joggeur de ne pas avoir peur du chien. "C’est à ce moment qu’il a sorti un couteau de son sac banane et a poignardé Dribbel alors qu’il marchait tranquillement. Ma femme et son amie n’en croyaient pas leurs yeux. Elles se sont précipitées vers lui et moi-même je suis rapidement arrivé sur place." Malgré les efforts, le chien n'a pas pu être sauvé et est mort.

Dimanche, le couple avait déjà lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux. "Je ne le fais pas seulement pour Dribbel. Quelqu’un armé d’un couteau dans la rue est un danger pour tout le monde”, dénonçait Kristoff.

Le petit Dribbel, un jack russel, avait rejoint la petite famille en février 2018. "Dribbel était comme un enfant pour nous", explique Kristoff à nos confrères de HLN. "C’était un chien incroyablement doux, qui n’a jamais mordu personne. Nous ne parvenons pas à comprendre ce qui a poussé cet homme à agir de la sorte. C'est tout bonnement hallucinant."

Toute personne pouvant apporter un témoignage ou des informations quant à l'identité de la personne peut contacter la police en charge de l'affaire au 052/25.71.01 ou par e-mail à l’adresse suivante: elke.vanbocxlaer@police.belgium.eu.