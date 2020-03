Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Dylan Orban de Xivry, un joueur de football qui évolue au Dumbarton FC, âgé de 26 ans, à 4 ans de prison ferme pour avoir participé à un vol particulièrement violent. Les trois autres prévenus assistés de Me Christophe Van der Beesen ont écopé de 3 ans de prison avec sursis probatoire partiel.

Dylan Orban de Xivry avait déjà été condamné le 1er février 2017 à 18 mois de prison avec sursis partiel et le 26 avril 2017 à 30 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des vols avec violence.

Le 15 septembre 2017, vers 6 h 40, la police de Liège a été requise à la suite d’une violente agression commise dans le quartier du Carré. Une victime présentait de graves blessures à la tête et au visage. Une ambulancière a informé les policiers qu’un des auteurs avait jeté la carte de banque de la victime près de l’ambulance. Un ami de la victime a expliqué ne pas avoir osé intervenir tant l’agression était d’une extrême violence. Trois individus ont été interceptés dont Dylan Orban de Xivry. Il était porteur du GSM et d’une carte SIS.

La victime a déclaré avoir reçu, sans raison, un coup de poing à l’arrière de la tête, tenté de riposter puis s’être enfui avec son ami, poursuivi par une bande qui les a rattrapés et tabassés. L’autre homme était d’abord inaudible tant il était mal en point.

Les policiers ont souligné la violence inouïe et l’acharnement dont ont fait preuve les agresseurs, y compris sur la victime au sol. Une des victimes a notamment reçu dix-huit coups de pied au torse et à la tête et sept à huit coups de poing au visage. L’homme a ensuite été relevé par deux individus pour recevoir un nouveau coup de poing au visage.

Un des auteurs a réussi à se plaindre parce qu’il s’était fait mal au pied lors des faits… Les prévenus ont minimisé les faits.