Le journaliste Slava Pastuk, de son vrai nom Yaroslav Pastukhov, a été condamné à neuf ans de prison pour trafic de drogue.

Yaroslav Pastukhov, 28 ans, était rédacteur musical pour le média Vice Canada lorsqu'il a recruté cinq jeunes influençables dont un jeune DJ, un mannequin et son ancien stagiaire, Robert Wang. Usant de sa réputation, le journaliste a réussi à convaincre les jeunes recrues de transporter des valises remplies de 40 kilogrammes de cocaïne entre Las Vegas et l'Australie. "C'est la chose la plus 'gangstérique' que vous ferez dans votre vie", aurait déclaré l'ancien rédacteur musical de Vice pour convaincre ses troupes.

Le 22 décembre 2015, à l'aéroport de Sidney, les cinq apprentis passeurs se font arrêtés avec le butin estimé à plus d'un million de dollars, rapporte le média Slate. Yaroslav Pastukhov et un autre homme ont plus tard été interpellés par la police, en janvier 2019. Il a fallu plusieurs années pour que les autorités puissent fournir des preuves suffisantes pour l'arrêter. Un enregistrement d'une conversation entre le journaliste et son stagiaire, Robert Wang, aurait joué un rôle crucial dans l'enquête.

Ce 4 décembre, Pastukhov a comparu devant la justice de Toronto. Il s'est défendu en expliquant avoir été influencé par la "culture Vice". Un argumentaire peu convaincant pour le tribunal de Toronto qui l'a condamné à neuf ans de prison pour avoir organisé un réseau international de contrebande de cocaïne, rapporte un reporter du National Post.