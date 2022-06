Beaucoup d’étrangers majeurs mais qui ont toujours l’air jeunes, débarquant en Belgique sans documents d’identité ni acte de naissance, tentent de se faire passer pour des mineurs. On les comprend : ce statut de Mineur étranger non accompagné (MENA) leur donne accès à un accompagnement et à un tuteur. Cette envie est d’autant plus ancrée chez des délinquants ou criminels majeurs qui, en se rajeunissant, évitent la prison pour un centre fermé.