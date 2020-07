Lundi, vers 22 h 20, un avion-cargo a survolé l’est de Bruxelles à très basse altitude, effrayant les riverains, qui nous ont contactés : "Franchement, on a eu l’impression d’être survolés par un gros-porteur en difficulté".

Le lendemain, un second avion - il s’est avéré ultérieurement qu’il s’agissait du même - qui avait quitté Brussels Airport à destination de Cincinnati, arrivé à hauteur de Londres, a dû rebrousser chemin et faire demi-tour en direction de Leipzig, où il s’est finalement posé non sans avoir été mis tout un temps en circuit d’attente.

L’appareil en cause les deux fois a été identifié : le Boeing 747-4B Jumbo-Jet immatriculé N707CK de Kalitta, cette compagnie américaine dont un appareil, également un Jumbo, fut impliqué en 2008 dans le dernier incident majeur survenu à l’aéroport de Bruxelles, pour s’y être cassé en trois.

