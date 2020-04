Deux cyclistes ont aperçu un loup à Westerlo samedi, a fait savoir lundi l'organisation "Welkom Wolf". Il s'agit probablement du loup qui a franchi le canal Albert, il y a quelques jours.

L'observation a été faite samedi soir par deux cyclistes, qui se sont soudainement retrouvés face à face avec le loup entre Oevel et Tongerlo, deux quartiers de Westerlo. Immédiatement après leur observation, ils ont appelé l'organisation Welkom Wolf. "Alors que je les avais en ligne, le loup a refait surface. Jamais auparavant une observation n'avait été rapportée en direct", a déclaré Jan Loos de WelkomWolf.be.

Selon Welkom Wolf, il s'agit d'une observation sérieuse, mais non vérifiable. "Ils étaient tous deux convaincus que ce n'était pas un chien ordinaire. L'animal était aussi clairement sauvage et non accompagné", explique Jan Loos. "Le loup disparaissait d'abord calmement dans la forêt, mais ensuite deux chiens ont commencé à aboyer de façon agressive, après quoi il s'est enfui en courant".

Fin mars, un loup avait été aperçu en Campine anversoise. Welkom Wolf déclarait qu'il était le premier à avoir jamais franchi le canal Albert.