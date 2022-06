Un maître-nageur de la piscine du Poséidon, dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, a été victime d’une violente agression ce samedi. "Je me suis rendu au Poséidon vers 17 h. J’entendais un des deux maîtres-nageurs qui faisait plusieurs remarques à un père de famille car il refusait de mettre son bonnet et sa fille sautait dans des endroits interdits ", explique Olivier, un nageur régulier du Poséidon. " Soudain, je vois le père de famille courir après le sauveteur et lui asséner un coup au visage. Le maître-nageur avait le nez en sang et s’est réfugié dans le vestiaire."

Le nageur l’a poursuivi et est parvenu à entrer dans le vestiaire où il a continué à le rouer de coups.