Le procès des attentats terroristes du 22 mars 2016 devrait débuter en octobre prochain. Alors que les commémorations de ces tragiques événements auront lieu ce mardi, un appel à projets a été lancé afin d’assurer l’accompagnement des victimes avant, pendant et après ce procès. Le budget prévu s’élève à 350 000 euros. Une enveloppe de 342 000 euros est par ailleurs débloquée pour assurer l’encadrement des victimes des attentats de Bruxelles par les services d’aide et d’accueil des victimes durant cette période particulièrement sensible. Pour rappel, 1 200 victimes sont concernées par le procès des attentats qui ont coûté la vie à 32 personnes.

(...)