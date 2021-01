C'est un récit poignant qu'un père de famille a voulu partager via son mur Facebook. Cette histoire, elle est racontée par son fils Simon, 16 ans, qui dit avoir vécu l'horreur dimanche dernier en marge de la manifestation contre les violences policières. Une manifestation qui semble faire des remous tant les plaintes contre les policiers s'accumulent

Le titre de son récit donne déjà le ton : "Fermez vos gueules fils de putes". Son père indique avoir pensé "à la Biélorussie quand il (ndlr: son fils) m'a raconté ce qu'il a vu et subi."

Pour débuter son récit, le jeune homme explique les raisons pour lesquelles il s'est présenté à cette manifestation. "C’était dimanche. On voulait se faire entendre. Nous, c’est près de 150 jeunes qui manifestaient contre les violences policières. En face, il y avait près de 500 hommes armés, matraqués, casqués, des canons à eau, des chiens, des chevaux, un hélicoptère. Le délire. Ils se sont mis à hurler et n’ont plus jamais arrêté."

"On est aux mains d’une bande d’excités"

Simon explique ensuite que, sans raison valable, les policiers ont commencé à s'en prendre à un petit groupe dont il faisait partie. "C’est allé vite, en quelques minutes le cercle s’est refermé sur nous. J’étais coincé contre un mur de boucliers. On m’a mis à terre et on m’a lié les poignets."

Sans savoir pourquoi, l'adolescent est arrêté par les forces de l'ordre et est transféré aux casernes. "On m’y a enfermé dans une cellule avec 26 autres garçons, tous mineurs comme moi. Il y avait du bruit. Beaucoup de bruit. Des hurlements, des insultes, des coups qui tombent. On a plus de contacts avec le monde extérieur, on est aux mains d’une bande d’excités. Dans ma cellule certains viennent d’arracher l’urinoir. Ils le jettent contre les grilles. Ils provoquent la police. J’ai peur. Les flics vont forcément débarquer. J’entends des cris dans la cellule d’à côté. C’est comme ça que je crierais si on me tabassait."

Et ce que Simon va découvrir le marquera à vie. "Je me penche et je vois une silhouette en uniforme qui frappe. De toutes ses forces, sans entendre les supplications. Moi, je n’entends que ça. Les "Pitié !", les "Arrêtez !" Tout s’arrête finalement, le jeune est emmené hors de la cellule, il ne sait plus marcher."

"Je me demande si je vais revoir mon ami vivant"

Le jeune homme indique ensuite que les policiers se sont dirigés vers la cellule où il se trouvait. "Cette fois, c’est notre tour. Ils sont une dizaine, ils entrent masqués, certains en tenue de combat, tous avec une matraque. Ils appellent "P" mon ami. Pourquoi lui ? Car sa peau est noire ? Je le vois docile qui se lève. Un premier coup derrière la tête. Il subit sans rébellion. Il est tétanisé. Il est jeté face contre sol. Ils s’y mettent à 5 pour le battre à coups de pieds. Ils l’emmènent."

L'ami de Simon s'en va et le mineur de 16 ans explique ses craintes alors qu'il voit l'un de ses proches être emmené dans un lieu inconnu avec une horde de policiers. "L’angoisse nous prend à la gorge. Que vont-ils faire de lui ? Ça semble absurde aujourd’hui mais à ce moment-là, dans un climat d’une telle violence je me demande si je vais le revoir vivant. Je suis cloué au banc, de peur, de froid. Je me sens en danger. Ceux qui représentent la sécurité me terrorisent. Il n’y a plus rien pour me protéger."

Dans son récit, Simon explique avoir subi des pressions de la part des policiers ainsi que de nombreuses insultes. "Ils nous accusent, une torche dans une main qui nous aveugle, une matraque dans l’autre. Ils hurlent : 'Fils de Putes', 'Bande de salopes !', 'Sales chiennes !', 'Quelle est la pute qui a cassé l’urinoir ?',.. J’ai dû mal entendre. 'Vous fermez bien votre gueule là hein maintenant?'."

D'après Simon, les policiers s'en sont pris à tout le monde en usant de leur pouvoir et en utilisant la violence sans aucune raison. "La torche s’arrête juste à côté de moi. 'Baisse les yeux !'. Pas assez rapide. Il se la prend. La gifle. De plein fouet. Elle fait craquer sa nuque et sa mâchoire. Le sang bat dans mes tempes. La colère, l’injustice. L’envie d’hurler moi aussi. Et puis se rappeler de mon impuissance. Alors c’est le froid qui revient, tout à l’intérieur de mon corps. Baisser les yeux. Me faire oublier."

Après plus de 6 heures dans une cellule amassés les uns sur les autres, le jeune homme retrouve enfin la liberté à l'heure du couvre-feu. "La cellule se vide. Il est 22H. Le cauchemar a duré 6 heures. J’appelle mon père. La police ne l’avait pas averti de mon arrestation. J’entre dans la voiture. J’éclate en sanglots. Jusqu’au lendemain, je ne dirai plus un mot."