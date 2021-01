À sa tête, un prépensionné, escroc de génie, a mis 2 millions d’euros en poche en flouant six grandes banques.

Le notaire Pirmolin a magouillé 5 ans. Sans lui, l’arnaque n’était pas possible. Maître Pirmolin portait beau. Il était ce qu’on appelle communément un notaire "confirmé et assis sur la place de Liège". À 51 ans, Renaud Pirmolin présidait l’école des jeunes du club de Liège, dont il était un administrateur. Son étude du boulevard d’Avroy était florissante. Du moins jusqu’à ce que les foudres d’un juge d’instruction s’abattent sur le notaire, les foudres du juge Van Espen qui n’était pas un facile et ne lésinait pas sur les moyens. Pour envoyer Pirmolin en prison, Van Espen avait mobilisé 176 policiers fédéraux et délivré 44 mandats de perquisition.