Le petit Léon est né grand prématuré cet été à Nice, après six mois de grossesse à peine. Ses parents habitant en région parisienne, le garçon âgé de trois mois désormais, devait être transféré à Paris pour une opération urgente des yeux cette semaine. Mais le trajet ne s'est pas passé comme prévu.

Le nourrisson et ses parents devaient être rapatriés par un vol Air France, géré par l’hôpital niçois où ils se trouvaient, mais la compagnie aérienne leur a refusé l'accès en raison de l'absence de papiers d'identité du garçon. Les parents disposaient pourtant de l'acte de naissance. Il a finalement été transporté par ambulance jusqu'à Paris, un trajet de 10 heures.

La compagnie a fait savoir sur Twitter qu'il n'y avait eu aucun refus d'embarquement. "Air France était prête à demander une dérogation auprès des autorités sur les pièces d’identité à fournir pour permettre à l’enfant de voyager en avion, à la date prévue ou de manière anticipée", s'est défendue l'entreprise. La compagnie a aussi déclaré au Parisien "comprendre l'émotion de la famille" mais a affirmé devoir "une vigilance particulière quand un enfant voyage seul".

Mais les parents avancent une autre version: "On s'est retrouvés devant une compagnie aérienne qui ne fléchissait pas. On aurait aimé qu’ils soient dans l’instant et qu’ils se disent: ‘Ok, ils n’ont ni carte d’identité ni livret de famille mais ils ont déclaré leur fils en mairie. On les laisse passer avec un acte de naissance et on leur facilite la vie’", a témoigné le couple auprès de BFMTV, afin que la situation ne se reproduise plus.