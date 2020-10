Selon les journaux Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws, l'homme aurait été attaqué par son propre chien, qui s'était échappé plus tôt.

C'est un marcheur qui a trouvé le corps sans vie de l'octogénaire jeudi après-midi et a prévenu les services d'urgence.

La police locale, le laboratoire et un médecin légiste se sont rendus sur les lieux pour une enquête et selon le parquet, une autopsie devra déterminer la cause exacte du décès. Toutefois, il serait déjà établi qu'aucun crime n'a été commis.

Selon Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws, l'octogénaire était dans la réserve naturelle à la recherche de son chien, qui s'était échappé, et l'animal se serait retourné contre lui. Le chien a été emmené dans un refuge pour animaux pour y être euthanasié.