Le passager, hors de lui, en est venu aux mains avec le personnel de cabine

Les faits, regrettables, se déroulent lors d'un vol qui pourrait être opéré au départ de Bruxelles (aucune confirmation à ce stade). Ils sont relayés par le Mail Online. Un passager, après une altercation verbale avec le personnel de bord, se serait montré particulièrement violent.

En plein crise du coronavirus (le personnel de bord est d'ailleurs ganté), pour une raison difficile à éclaircir à ce stade (l'homme en colère pourrait l'être par rapport à la position occupée par sa belle mère dans l'avion), un passager a d'abord eu une altercation verbale avec le staff de vol. Hurlant et postiollonant au visage d'une hôtesse, celle-ci, alors que la crise sanitaire exige à tout un chacun de garder ses distances, a réagi en giflant le passager. L'homme a immédiatement répliqué et asséné un violent coup à l'hôtesse. Le tout pendant que la femme du passager, qui filme la scène, crie et explique que son compagnon est dans son bon droit. D'autres passagers interviennent alors pour immobiliser, avec l'aide du personnel de cabine, le passager.

Une situation particulièrement chaotique...