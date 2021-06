Il s'appelle Chase et n'a que 7 ans, mais l'histoire de ce petit héros américain est déjà en train de faire le tour du monde. Le jeune garçon devait profiter d'une sortie en famille vendredi dernier avec sa petite sœur de 4 ans et son papa sur le fleuve St Johns à Jacksonville, en Floride, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

Le papa de Chase avait sorti son bateau, et les deux enfants nageaient autour de l'appareil, quand la petite sœur, Abigail, a été entraînée par le courant, rapporte CNN. "Elle se tenait au bateau, mais le courant était trop fort et elle a dû lâcher", a expliqué à la chaîne de télé WJXT Chase, qui a voulu rejoindre sa sœur mais n'a pas pu. C'est alors le père des deux enfants qui a sauté à l'eau, pour tenter de sauver la petite fille équipée d'un gilet de sauvetage qui s'éloignait. Il a dit à Chase de nager vers la rive pour aller chercher de l'aide, ce que le petit garçon a fait. Pendant une heure, il a nagé seul et sans gilet de sauvetage dans les eaux du fleuve avant d'atteindre le rivage et trouver des gens en mesure de l'aider.

"Oui, j'étais fatigué", a raconté le petit garçon, "c'est pour ça que je me laissais flotter sur le dos". Grâce à son courage et son sang froid, Chase a permis à son père et sa sœur d'être sauvés. Ils ont tous les deux été récupérés par la police à près de deux kilomètres du lieu où leur bateau se trouvait.