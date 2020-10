Disparu depuis seize mois en Australie, Théo Hayez, né le 29 septembre 2000, avait vingt ans, la semaine passée. L’anniversaire qui marque la vie d’un homme, a été vécu douloureusement par les parents Vinciane et Laurent Hayez. "Théo, tu as 20 ans aujourd’hui et ton vélo t’attend toujours à la maison", a relayé Child Focus, dans une affiche très originale, déjà vue plus de 50000 fois dans l’internet. Rappelant le numéro d’urgence (116000) à contacter en cas d’information relative à la disparition, l’affiche-anniversaire Still Missing Théo montre le vélo de course du jeune Belge.

En même temps, les parents ont élucidé un petit mystère :