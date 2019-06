Quinze camions ont été contrôlés mardi sur deux parkings autoroutiers (E313 à Tessenderlo et E411 à Wanlin) et trois étaient en infraction.

Les inspecteurs ciblaient la fraude et la manipulation du tachygraphe, le respect des temps de conduite et de repos et les documents de bord, a indiqué mercredi le SPF Mobilité et Transports.

Des contrôles simultanés ont eu lieu ailleurs aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg. Au total, les inspecteurs ont contrôlé 70 poids lourds dans le Benelux (15 en Belgique, 27 aux Pays-Bas et 28 au Luxembourg) dont 25 étaient en infraction (3 en Belgique, 7 aux Pays-Bas et 15 au Luxembourg).

L’opération commune, destinée à instaurer une concurrence loyale entre les transporteurs et des conditions de travail correctes pour les chauffeurs, permet également d’augmenter la sécurité routière.