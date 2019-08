Un homme a été tué d'une balle policière, dans la nuit de lundi à mardi, au terme d'une course poursuite engagée par la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, confirme Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles.

Tout a débuté sur le territoire de Bruxelles lorsqu'une voiture suspecte, munie de marques d'immatriculation françaises, a voulu se soustraire au contrôle d'une équipe de la police de la capitale. Une course poursuite s'est engagée dans les rues de Bruxelles pour s'achever dramatiquement chaussée de Ninove à Molenbeek: un des patrouilleurs a dû ouvrir le feu, touchant mortellement le conducteur du véhicule. Le passager, pour sa part, a été interpellé. Il est actuellement auditionné.

"La course poursuite a débuté vers 5h30 du Boulevard de Dixmude à Bruxelles pour se terminer sur la chaussée de Ninove à Molenbeek. La police a dû ouvrir le feu. La victime, touchée par balle, a reçu des soins sur place et a été transportée à l’hôpital où elle est décédée. Le passager a été interpellé et se trouve actuellement dans les bâtiments de la police où il est auditionné", a précisé un porte-parole de la police.

Le parquet de Bruxelles a été avisé mais n'est pas encore en mesure, à cette heure-ci, d'apporter d'autres précisions. On ignore encore les circonstances exactes qui ont contraint les forces de l'ordre à ouvrir le feu. Selon nos informations, confirmées par le parquet de Bruxelles, la voiture des deux suspects fonçait sur un véhicule de la police. C'est alors que la police a décidé d'ouvrir le feu.

Cette course poursuite policière aux conséquences fatales pour un des suspects en fuite se joue une semaine exactement après une autre intervention de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles, qui avait coûté la vie à un autre suspect en fuite. Il avait été renversé accidentellement, selon les premiers éléments de l'enquête, par une véhicule d'intervention, qui se rendait sur une autre mission. Le jeune homme de 17 ans, en fuite à vélo, avait succombé à ses blessures.