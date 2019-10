Mardi soir, un Liégeois de 23 ans rentrait à Liège en train quand il a été pris à partie par un policier et un contrôleur.

Un contrôleur et un policier n'ont pas été tendre avec un jeune homme qui rentrait à Liège. Il s'agit de Joshua. Ce Liégeois était parti en séjour à Londres. Mardi soir, il est rentré à Bruxelles plus tôt que prévu. Initialement, il n'aurait pas dû arriver à temps pour accrocher le dernier train. Il était donc parti pour attendre la navette du lendemain matin à la première heure. Il n'en sera rien. Joshua a finalement réussi à monter dans le dernier train filant tout droit à Liège.

Mais le contrôleur de la SNCB ne l'a pas vu de cet œil-là. Le problème ? Son ticket retour affichait la date du 16 octobre (ce mercredi) alors qu'il est rentré ce mardi 15 en toute fin de soirée.

Joshua s'est confié à nos collègues de Sudpresse sur cette mésaventure. "Quand il s’est adressé à moi, il était très agressif. Il m’a dit que mon titre de transport n’était pas valable. Je lui ai demandé pourquoi il m’agressait ainsi."

La police, venue aider le contrôleur, a eu des propos regrettables: "Si t’es pas content avec les lois belges, retourne à Kinshasa ! Quoi ? Tu viens bien de Kinshasa, non ?". Finalement, Joshua a dû s'arrêter à la gare de Waremme où six policiers l'attendaient. "J’ai compris que cela ne servait à rien de parlementer, qu’ils étaient tous dans le même camp. Je me suis tu. Il était plus de minuit, j’étais tout seul à la gare de Waremme et j’ai dû appeler quelqu’un pour venir me rechercher. C’est inadmissible ce qui s’est passé… Je n’ai aucun antécédent judiciaire, ni casier."

Le Liégeois compte bien porter plainte ce jeudi.