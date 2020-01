Un policier de la zone des Fagnes, en province liégeoise, part en croisade. En cause : une non-reconnaissance de ce qu’il juge pourtant comme un accident du travail. " Je vais aller au tribunal du travail. Pas pour moi, je m’en suis sorti avec des frais d’hôpitaux de 100 euros et cinq jours d’incapacité de travail, mais pour mes confrères qui ont déjà été ou qui seront touchés plus lourdement. "

Sa blessure remonte à début novembre, lors d’un examen de tir. " Il s’agissait de tirer en étant dissimulé derrière des barricades. Il est demandé de se déplacer derrière une barricade basse, avec un gilet pare-balles et un fusil-mitrailleur dans le dos. Lors d’un déplacement, je ressens une vive douleur dans mon dos. Je termine au mieux. Deux heures plus tard, lors d’un autre exercice, plus moyen de poser le pied droit au sol et de rester debout. Aux urgences, un lumbago est diagnostiqué. "