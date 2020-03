Ne pas vouloir payer son parking comme tout le monde peut… amener à perdre son boulot.

Avoir utilisé la carte de stationnement d’un autre pour s’éviter de payer un parking : il suffit de "si peu" aujourd’hui pour qu’un policier perde son boulot.

Le 22 août 2019, une zone de police bruxelloise a pris la mesure la plus lourde, celle de la démission d’office, pour sanctionner un de ses hommes qui, un an plus tôt, le 2 août 2018, avait déposé sous son pare-brise une carte de stationnement pour personne à mobilité réduite (PMR) afin de ne pas payer le parking dans son quartier à Evere.

Le policier cherche actuellement à obtenir l’annulation de la sanction. De son point de vue, l’affaire ne se présente pas sous les meilleurs auspices.

Elle est en réalité plus complexe. Pour commencer, le policier a été dénoncé par un collègue.

