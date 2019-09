Onze mois après le décès de sa femme, un pompier de 33 ans, en service à l’aéroport d’Ostende, Pieter P., a avoué avoir tué celle-ci en l’empoisonnant à petit feu à l’aide d’extraits de graines de ricin, un arbuste décoratif dont le poison est 6 000 fois plus toxique que le cyanure et 12 000 fois plus que le venin du cobra. Dana Van Laeken avait 36 ans. Les faits se passent à Lauwe (Menin). Le parquet de Courtrai a pu le confirmer au Nieuwsblad : "La victime a connu une mort douloureuse." Pieter P. arrêté début mars (DH 6/3/2019) niait. Il sera interrogé cette semaine. Les enquêteurs veulent connaître son ou ses mobiles.

