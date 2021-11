Un projet d’implantation qui menacerait une réserve naturelle en bordure de ville fait polémique en Région bruxelloise, et déjà à Anderlecht concernée en premier lieu.

Ce projet ambitionne la construction de bâtiments pour entreprises, encore du béton et du béton que l’association de protection de la vallée du Vogelzangbeek annonce comme un « désastre pour la biodiversité ». Or, un des immeubles sera attribué à Sciensano, l’institut scientifique de santé publique que le grand public a appris à connaître.

L’association de protection CCN-Vogelzang dit craindre qu’avec ce projet appelé Meylemeersch, cette vallée du Vogelzangbeek devienne la proie de « constructions à grande échelle qui détruise une précieuse parcelle de nature ». Dans cet espace naturel de 33 hectares (pour faire simple, coincé entre IKEA et l’hôpital universitaire Erasme) cohabitent avec mérite 700 espèces végétales et animales, notamment des chouettes chevêches, une colonie de corbeaux creux, six espèces de chauves-souris, une zone boisée, un verger, des étangs et une ancienne ferme abandonnée. (...)