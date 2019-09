La police locale anversoise a saisi jeudi un python tigre d'au moins 6,5 mètres car l'animal était maintenu par son propriétaire dans un terrarium trop étroit pour sa taille conséquente.

Le serpent jaune et blanc a été manipulé par les collaborateurs du refuge pour animaux Natuurhulpcentrum d'Opglabbeek et pourrait à l'avenir être intégré dans un serpentarium intérressé. Cinq adultes ont été nécessaires pour transporter le serpent de plus de 80 kilos. Les pythons tigres sont toujours autorisés comme animaux domestiques, mais à partir du 1e octobre cela ne sera plus le cas. La police a déjà décidé d'agir dans ce cas-ci en raison de la dimension du terrarium prévu pour l'animal en question. En outre, l'abri ne disposait que de fenêtres coulissantes en verre simple, selon le commissaire Jos Rayen du service de l'environnement de la police locale d'Anvers. "Si l'animal s'était échappé poussé par la faim et avait rencontré un enfant en chemin, les conséquences auraient pu être imprévisibles", a-t-il commenté.

Le propriétaire du python risque une amende, mais il était surtout attristé par cette séparation soudaine de son animal de compagnie dont il prenait soin depuis plus de 20 ans.