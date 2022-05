Rony Van Weyenberg, 54 ans, condamné vendredi par la cour d'appel de Gand à 6 ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour viol sur mineur, exploitation sexuelle d'enfants et pédopornographie, a été placé mardi sur la liste des criminels en fuite les plus recherchés dans notre pays (Belgium's Most Wanted), a fait savoir dans un communiqué la police fédérale. Le quinquagénaire n'était pas présent au tribunal vendredi lors du verdict. La cour d'appel a ordonné son arrestation immédiate, mais les services de police n'ont pas pu le trouver à son domicile. Entre-temps, l'homme fait l'objet d'une recherche nationale et internationale sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

L'équipe Fugitive Active Search (FAST) de la police fédérale, qui coopère avec les équipes FAST à l'étranger, a été sollicitée, ajoute la police fédérale dans son avis de recherche diffusé mardi.

Le compte Facebook de l'individu le prétend à Ibiza. VTM a contacté le fugitif lundi et celui-ci a déclaré qu'il souhaitait introduire un pourvoi en Cassation contre sa condamnation. "Je suis parti pour pouvoir me défendre. Si tu es en prison, il n'y a personne pour t'aider", a-t-il affirmé. Il a ensuite supprimé ses messages publics sur le réseau social après l'attention médiatique autour de l'affaire.

Originaire de Bruges, le quinquagénaire avait été acquitté en première instance par le tribunal correctionnel de Bruges. La cour d'appel de Gand en a cependant décidé autrement. Les faits remontent à 2020, mais l'individu a déjà été condamné par le passé pour des faits de moeurs sur mineurs et pour détention de matériel pédopornographique.

La police et le parquet l'encouragent à se présenter le plus rapidement possible à un service de police de la région où il se trouve. Ils appellent toute personne ayant des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Rony Van Weyenberg à contacter la police fédérale au 0800/30.300 ou via avisderecherche@police.belgium.eu.