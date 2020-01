Un homme de 57 ans a perdu la vie lundi soir à Léau (Brabant flamand) dans un accident de la route, indique mardi le parquet de Louvain. Le véhicule de la victime a percuté frontalement un tracteur.

L'homme a été emmené à l'hôpital mais n'a pas survécu à ses blessures. L'accident s'est produit vers 18h15 lundi soir. L'homme de 57 ans roulait en direction de la Sint-Truidensesteenweg et a dépassé quelques voitures garées. Un tracteur avec une remorque est arrivé dans le sens inverse. Le conducteur de l'engin agricole a ralenti et s'est déporté vers la droite mais il n'a pu éviter une collision frontale. L'automobiliste a été emmené grièvement blessé à l'hôpital mais a succombé quelques heures plus tard à ses blessures.

Un expert de la circulation a été dépêché sur place. Les premières constatations révèlent que la victime roulait sur la voie opposée et ne portait pas sa ceinture. Le conducteur du tracteur n'était pas sous l'influence d'alcool ou de drogue.