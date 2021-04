En Espagne, Valtònyc est surnommé "L’Enfant terrible". Le rappeur d’expression catalane a été condamné à trois années et demi de prison ferme pour "insulte à la Couronne", concept juridique renvoyant à la notion de crime de lèse-majesté, ainsi que pour "apologie du terrorisme", à la suite des propos tenus dans ses chansons. Aujourd’hui, l’artiste est sur le point d’écrire l’histoire en Belgique…

À peine condamné, Valtònyc, peu enthousiaste à l’idée de végéter au trou, prend la fuite et se pose en Belgique. Les autorités espagnoles l’ont mauvaise et obtiennent un mandat d’arrêt international afin de contraindre la Belgique à l’extrader. Pour aboutir, il faudrait à tout le moins que ce qui est condamnable à l’étranger, en Espagne en l’occurrence, le soit aussi chez nous. Sans quoi, notre justice peut envoyer balader.

C’est justement ce que la chambre du conseil de Gand a fait. La question de l’apologie a été vite réglée, elle n’est pas condamnable en Belgique. L’insulte à la Couronne n’a pas, non plus, été retenue mais de façon plus hasardeuse cette fois. Preuve en est : le parquet a décidé d’aller en appel.

